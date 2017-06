Londres : un véhicule fauche des piétons, un mort et huit blessés

Une personne a été arrêtée ce lundi matin à Londres après avoir renversé des piétons à Finsbury Park. La police antiterroriste a été saisie.



Une personne a été tuée et huit autres ont été blessées la nuit dernière à Londres lorsqu’une camionnette a foncé sur des piétons rassemblés non loin d’une mosquée située dans le nord de la ville.



“Un homme a été déclaré mort sur les lieux”, a précise la police de Londres dans un communiqué. Cette dernière ajoute que huit personnes ont été transférées dans trois hôpitaux et que deux autres ont été soignées sur place pour des blessures mineures.



Le conducteur de la camionnette, âgé de 48 ans, avait été immobilisé par le public avant l’arrivée de la police, qui a ensuite procédé à son arrestation.



Il a été emmené à l’hôpital, où sa santé mentale fera l’objet d’une évaluation, a poursuivi la police.



L’enquête a été confiée aux services britanniques du contre-terrorisme.



“Nous avons été informés qu’une camionnette avait percuté des fidèles alors qu’ils quittaient la mosquée de Finsbury Park. Nos prières vont aux victimes”, a aussitôt réagi le Conseil des musulmans, organisation représentative des musulmans britanniques. Sur Twitter, le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, s’est dit “totalement choqué par l’incident de Finsbury Park”.



La Première ministre Theresa May parle d’un “terrible incident” et d’une “potentielle attaque terroriste”. Elle devrait présider une réunion de crise au cours de la matinée.



“Toutes mes pensées vont vers les victimes, leurs proches et les services d’urgence sur place”, a-t-elle ajouté.



source: M6Info