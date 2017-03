Longues détentions, mauvaises conditions de vie: la complainte des détenus de Thiès et de Rebeuss L'ASREID (Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus) dit avoir reçu une lettre émanant des détenus de la prison de Thiès et de Rebeuss qui dénoncent leurs conditions de détention.

Dans cette lettre, l'ASRED informe que ceux qui sont actuellement incarcérés dans ces prisons déplorent fermement les propos inexacts de l'administration pénitentiaire. Ils précisent qu'ils sont présentement 630 détenus à attendre leur jugement avec impatience. Ils souhaitent être jugés le plus vite possible car certains d'entre eux, ont fait plus de 9 années en milieu carcéral sans être jugés.



Sur la même lancée, le document rendu public précise que pour ceux qui sont à Rebeuss, leur unique souhait, c'est d'être jugés. Sur ce, ils invitent aussi le Président à venir faire un tour à la prison de Rebeuss pour constater de visu ce qui s'y passe réellement.



"Les détenus de Rebeuss l'invitent également à prendre les mesures idoines afin que toutes les affaires correctionnelles puissent être jugés dans les plus brefs délais car après tout, il y a des détenus qui ont été accusés à tort sans aucune preuve tangible", peut-on lire dans le document.



Ces détenus disent aussi prendre le peuple à témoin car, " la prochaine mutinerie entraînera une centaine de morts car mieux vaut mourir que de continuer à vivre dans ces conditions exécrables qui dépassent même la cruauté de l'esclavage", a prévenu l'ASRED qui se dit par ailleurs, prête à apporter toutes les preuves de ses allégations.



source: vox populli

