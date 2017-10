Louga : 80 mariages collectifs scellés et financés à hauteur de 30 millions de francs Par un acte de solidarité et de bienfaisance, l'Association "ABI" a permis, grâce à son partenaire de financer des mariages collectifs à Louga, tirant une épine des pieds de ces jeunes qui désiraient tant s'unir devant Dieu.

C’est au Palais Djily Mbaye de Louga que la cérémonie de mariage collectif s’est déroulée samedi dernier. Une quarantaine de jeunes a bénéficié du soutien de l’association ABI. Chaque jeune a reçu un même montant de 370 mille francs.



Ce qui avoisine près de 30 millions de francs. La cérémonie était présidée par le Conseil des Emirats Arabes-unis, Directeur des Relations internationales du projet « Sharija » qui a financé tous les frais du mariage de 80 jeunes. Un acte de générosité de haute portée que l’assistance a salué à sa juste valeur.



Le président de ABI, Oustaz Makhtar Fall, a magnifié, dans le journal "Le Témoin", l’excellence des relations entre le Sénégal et les Emirats-Arabes Unis, qui a permis de répondre favorablement à la sollicitation « pressante » de ces jeunes. Des relations qui ont permis à notre pays de bénéficier de fonds pour financer et réaliser plusieurs projets de développement au Sénégal en général et dans la région de Louga en particulier.

