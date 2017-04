Louga: Affrontements entre les forces de l'ordre et les conducteurs de motos Jakarta Arrêtés avant-hier jeudi à la suite d'affrontements avec la police de Louga, 10 conducteurs de motos Jakarta ont été libérés, hier. Ils devront se présenter, ce lundi, sur convocation

La ville de Louga a été le théâtre de violents affrontements, avant-hier en début d'après -midi. A l'origine de ces heurts entre les conducteurs de motos Jakarta et les forces de l'ordre, le port obligatoire de casque pour le "Jakartaman" et son client. A la suite de la recrudescence des accidents de circulation, les autorités policières comme administratives ont pris la décision de rendre obligatoire le port de casque pour le conducteur et son client. Depuis lors, tous ceux qui ont enfreint cette règle, ont été interpellés. Une situation qui indispose des "Jakartaman", même si l'association qui les regroupe, est d'accord pour l'application de cette règle.



Ainsi, de jeunes dissidents ont décidé de se rebeller. Jeudi dernier, les forces de l'ordre ont été informées qu'un groupe de jeunes avaient érigé des barricades sur la route qui mène à la gouvernance et l'avenue Abdou Diouf. Les hommes du Commissaire Wally Camara se sont rapidement déployés sur ces axes barrés. Les jeunes furieux se sont mis à leur lancer des pierres.



Un autre groupe de manifestants s'est rendu devant le commissariat urbain de police de Louga, pour y faire la même chose. Les hommes de tenue ont dispersé les conducteurs par une pluie de gaz lacrymogènes. Quelques-uns parmi le meneurs ont été localisés et interpellés. Au commissariat, les interpellés ont coopéré et révélé là où se cachait le reste des dirigeants du mouvement d'humeur.



Au total , 10 meneurs ont été arrêtés pour les délits d'association de malfaiteurs, trouble à l'ordre public, violence, voie de fait, actes de vandalisme, destruction de biens appartenant à autrui. Hier, à la fin de leur période de garde-à-vue, avec l'onction du procureur de la République, les 10 mis en cause ont été libérés. Mais, ils devront se présenter sous convocation lundi. Il faut signaler que dans la commune de Louga, après le dernier recensement, plus de 2 200 conducteurs de motos Jakarta ont été enregistrés.



