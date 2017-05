Louga : Deux « Manko Taxawu Senegaal » dans le Ndiambour

iGFM – (Louga) – Les démons de la division politique n’ont pas épargné l’opposition lougatoise réunie au sein de la coalition Manko Taxawou Sénégal. Deux structures différentes dans la composition des hommes mais ensemble pour le même combat ont vu le jour dans le Ndiambour. L’une dirigée par Ousseynou Tall a fait une déclaration pour s’expliquer sur cette division et « les raisons d’aller ensemble et combattre le régime de Macky Sall ». L’autre, dirigée par le maire de Nguidileu Idrissa Tall a organisé une rencontre politique pour désigner ses coordonnateurs au niveau communal et départemental. Mais toutes restent déterminées à mener le même combat et mettre fin à « l’appropriation des ressources naturelles de notre pays par la famille, le clan, le cercle des amis de Macky Sall ainsi que par des lobbies étrangers » entre autres.

« Nous, partis et mouvements signataires, appelons tous et sans exclusive à nous unir face à ce régime agonisant de Macky Sall car ce qui nous unit est encore beaucoup plus important que ce qui nous sépare ». C’est en substance, l’appel lancé par l’une des parties de la section de Louga de la coalition Manko Taxawou Sénégal dirigée par Ousseynou Tall d’Aj/pads de Mamadou Diop Decoix. On retrouve dans cette coalition tous les partis membres de la coalition Manko Taxawou Sénégal au niveau national et des mouvements tels que l’Alliance pour la Développement de Louga dirigé par El Hadji Diobé Sylla.

Ces mêmes partis et mouvements étaient représentés lors de la rencontre politique organisé le même jour (mercredi) par l’autre partie de la coalition Manko Taxawou Sénégal dirigée par le maire de la commune rurale de Nguidileu Idrissa Tall. Ayant réuni des partisans et militants venus des 17 communes du département, Idrissa Tall et ses camarades disent avoir la légitimité mais ne rejettent pas des retrouvailles avec leurs autres camarades pour une opposition forte dans le Ndiambour et travaillent dans ce sens.

Divisées dans la composition des hommes, les deux Manko Taxawou Sénégal à Louga mènent toutefois le même combat : mettre fin au régime de Macky Sall. La coalition dirigée par Ousseynou Tall a dénoncé la « dégradation journalières des conditions de vie des populations, le recul sans précédent de la démocratie, la non prise en charge de l’intérêt de toutes les couches de la société sénégalaise » et ont qualifié le PSE de Plan Sénégal Emprisonnement « à la place d’un Etat de droit avec la suppression des juridictions d’exception et la libération de tous les prisonniers politiques ».

Ce même combat est mené par le camp du maire Idrissa Tall. Lors de sa prise de parole, celui qui est désigné coordonnateur départemental de la section de Louga de la coalition Manko Taxawou Sénégal a demandé à ses camarades de s’unir et de rester de dignes fils du Ndiambour soucieux du développement de leur terroir. Lors de cette rencontre politique, la dame Lika Diaw (pro Khalifa) a été désignée coordonnatrice communale de la coalition Manko Taxawou Sénégal version Idrissa Tall.

Khali Ibrahima SENE



