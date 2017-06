Louga: Deux enfants âgés de 2 et 4 ans meurent dans un incendie

Deux enfants âgés respectivement de 2 et de 4 ans sont morts, dans le quartier Guinaw Rails de Louga, dans un incendie, selon la RFM.



Le drame a eu lieu hier, quelques heures avant la rupture du jeûne. Les victimes étaient couchés sur un matelas et avaient entre les mains une boîte d'allumettes.



Ce drame tragique rappelle celui qui s'était produit aux Parcelles Assainies à Dakar, il y a quelques semaines. Car, les deux victimes de Louga sont eux aussi, des frères.

