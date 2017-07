Louga : Me Wade improvise une marche bleue Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2017 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

La tête de liste nationale de la coalition gagnante Wattu Senegaal, Me Abdoulaye Wade a effectué, lundi, une marche ‘’bleue’’ dans les artères de Louga, drainant sur son passage une immense foule, a constaté l’APS.



Accueillis à l’entrée de la ville par un cortège de motos Jakarta et par les leaders locaux du Parti démocratique sénégalais et ceux de l’Alliance pour le développement de Louga, Me Wade n’a pas prononcé de discours.



Debout dans son véhicule, il a levé les mains en signe de victoire.



Seulement, les populations sont restées un peu sur leur faim, le pape du Sopi ayant écourté sa visite en pleine procession sur l’avenue de la gare aux alentours de la maison de feu Mansour Bouna Ndiaye, pour emprunter une ruelle.



Cette attitude a désarçonné ses compagnons déjà en avant pour terminer le trajet vers la gare routière Touba, ainsi que les nombreux curieux attendant de voir en chair et en os l’ancien président, pour en avoir le cœur net sur son état de forme.



Pour autant, Ass Diobé Sylla, leader de l’ADL et membre de la coalition, s’est dit réconforté par ce passage de Me Wade à Louga.



Selon lui, ‘’il a donné la preuve de sa bonne forme et démenti ceux qui doutaient de sa capacité à faire le tour du pays. Il est retourné sur ses pas, parce qu’il y avait trop de monde et il ne pouvait plus avancer’’.



’’En tous cas, pour nous, cette visite a le mérite de nous conforter dans nos convictions que notre coalition va vers une nette victoire dans ce département’’, a dit Ass Diobé improvisant une marche après le départ de Me Wade, pour faire passer son message.

