Louga : Moustapha Diop enrôle 10 000 personnes dans la CMU

Moustapha Diop a célébré, à sa manière, le cinquième anniversaire de l’accession de Macky Sall à la Magistrature suprême. Samedi, le maire de Louga présidait la cérémonie officielle de l’enrôlement de 10 000 personnes dont 6 000 élèves dans la Couverture maladie universelle (CMU) dans le Ndiambour. Une décision du Conseil municipal de Louga qui va permettre aux populations de bénéficier pleinement des nombreux avantages de la CMU dans les mutuelles de santé de la commune. En effet, l’adhésion de ces Lougatois aux mutuelles de santé va leur faciliter l'accès aux soins de santé de qualité et va réduire leurs dépenses sanitaires. « Les bénéficiaires ont été sélectionnés sur le seul critère de la vulnérabilité », précise Moustapha Diop qui explique avoir. « Par ce geste d’une grande beauté, nous avons résolument décidé de répondre à l’appel du chef de l’Etat lors du lancement de la Couverture Maladie Universelle (CMU). L’ambition du Président de la République est de donner aux 80% de citoyens du monde rural et du secteur informel, des opportunités de bénéficier d’une couverture sanitaire de qualité », a rappelé l’édile de Louga par ailleurs ministre en charge de la Microfinance et de l’Economie solidaire. Pour Moustapha Diop, l’enrôlement des citoyens dans la CMU s’inscrit dans l’application de la directive du président de la République visant à enrôler 2 400 000 personnes membres des familles bénéficiaires du Programme national de Bourses de Sécurité familiale dans les mutuelles de santé, avec une subvention de 100% de la cotisation et du ticket modérateur.

Le directeur national de l’Agence de la CMU a salué « un geste hautement humanitaire ». « C’est la première fois qu’un maire enrôle autant de personnes dans la CMU. C’est vraiment exceptionnel », s’est réjoui Cheikh Mbengue.