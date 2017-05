Louga: Un énergumène sous l'emprise de l'alcool bastonne le maire de Thiamène et menace d'incendier la mairie

Les faits se sont passés le 12 mai. Ce jour-là Oumar Kane, ivre comme un polonais, s’est invité dans le bureau du maire Assane Top, son ami d’enfance. Bouillant de rage, le visiteur indésirable s’est plaint auprès du premier magistrat de Thiamène (Louga) du vol d’un téléphone portable. « Je suis encore victime d’un vol de portable. Les enfants de mon grand-frère profitent de mes états d’ébriété pour voler mes biens. Je vous ai informé plusieurs fois, mais vous n’avez jamais voulu régler le problème », a-t-il lancé à son interlocuteur.



Ce dernier lui conseille de patienter le temps qu’il termine son travail. Oumar Kane qui n’a voulu rien entendre de cela, s’est acharné sur son hôte, déchirant ses habits, lui assénant des coups de bâton. L’édile n’a dû son salut par l’intervention du personnel. Mais décidé à faire la fête au maire, Oumar Kane va revenir sur ses pas. Une boite d’allumette et un liquide inflammable entre les mains, il a menacé d’incendier la mairie.



Mais avant qu’il ne passe à l’acte, il a été interpellé par les éléments de la gendarmerie de Coki, informé entre temps par le maire. Devant la barre hier, il a plaidé coupable et regretté son comportement. « Je suis gravement malade. Je jure que j’ai arrêté de boire de l’alcool… ». Le parquet a requis l’application de loi. Au délibéré, Oumar Kane a été déclaré coupable de violence et voie de fait, et condamné à 6 mois de prison assorti du sursis.



(Source: L'Observateur)

