Louga : Un imam tabassé par un agent municipal

C’est toute une communauté de fidèles qui est sous le choc, à Louga, selon le site lougawebmedias. En cette matinée avant-hier, mardi, dans la commune de Louga, l’imam de la mosquée de Guinaw Rail, Serigne Thioty SYLLA, a été passé à tabac. Le visage tuméfié et un sourcil fermement tenu par un sparadrap, montrent la violence des coups qu’il a reçus.



L’imam Sylla venait de les recevoir du nommé Birahim TALL, un agent municipal chargé des halls et marchés. Revenant sur les causes de sa mésaventure, l’imam a expliqué : « les agents municipaux et les services des domaines ont toujours l’habitude de procéder à des aménagements à des heures suspectes, en mettant souvent les gens devant le fait accompli. C’est le seul reproche que je lui ai fait pour mériter de lui les coups et blessures que j’ai reçus ».



Joint au téléphone par notre confrère, Birahim TALL, a justifié son acte. Et c’est pointer, selon lui, les interpellations affligeantes de l’imam, qui n’a jamais cessé de les interpeller indument. « A chaque fois que nous nous mettons au travail en face de la mosquée, il vient avec ses observations, consistant à nous interdire de toucher au lieu de culte. Mieux, l’imam est allé jusqu’à menacer de détruire tout ce que nous aménagerons à proximité du lieu sacré», se défend-il.



Sauf que cela ne saurait justifier la sévère correction qu’il a administrée au pauvre imam qui, aux dernières nouvelles, attend de se faire délivrer un certificat médical pour porter plainte contre l’agent municipal.







