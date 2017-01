Louga - Ziarra Thierno Mountaga Daha Tall les 6 et 7 Janvier 2017 : des moments pour revivifier l'héritage omarien La communauté omarienne célèbre les 6 et 7 Janvier 2017, la ziarra annuelle dédiée à Thierno Mountaga Daha Cheikhou Oumar Al Foutiyou Tall, père de l’actuel khalife de la communauté omarienne, Thierno Bachir Tall. C’est un moment fort pour la ‘’Ouma’’ surtout ceux de la famille Omarienne.

A cette occasion, le fils aîné du khalife de la famille omarienne, Thierno Cheikh Oumar Mouhamadou Bachirou Tall, a rappelé au cours d’un entretien, la genèse de cet événement religieux initié par Feu Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall.



A l’époque, a-t-il précisé, « Thierno Seydou Nourou Tall avait demandé à Thierno Bachirou Tall et Thierno Yakhya Bâ de venir célébrer la ziarra à Dakar». Au fil du temps, la ziarra a connu une autre dimension parce que les talibés venaient de partout pour y assister».



Fin visionnaire, poursuit Cheikh Oumar Tall, « Thierno Seydou Nourou Tall leur ordonna de rester à Louga et d’y célébrer l’événement pour revivifier le foyer omarien. Les deux saints hommes commencèrent à célébrer la ziarra, dit-il, pendant trois ans.



C’est par la suite que d’autres érudits comme Thierno Mountaga Tall, Thierno Tidiane Mountaga Daha et Thierno Cheikh Oumar Mountaga Tall les rejoignirent, selon le fils aîné de Thierno Bachirou Tall.



Aujourd’hui, la ziarra de la famille omarienne de Louga a atteint une autre dimension. La ziarra, de l’avis de M. Tall, constitue un moment de reconnaissance, de grande dévotion, de recueillement et de communion avec le Seigneur (Swt).



Le thème de la ziarra va s’articuler autour de la paix et de la droiture. Aujourd’hui, la destinée de la famille omarienne est assurée par Thierno Bachirou Tall.



A en croire Cheikh Oumar Tall, l’actuel khalife a « une dimension exceptionnelle qui fait de lui un homme humble, discret, un homme égal à lui-même. Ces qualités lui ont permis de vivre en harmonie avec l’ensemble de ses frères omariennes.



L’homme est entièrement au service de la communauté ». Fils du vénéré Thierno Mountaga Daha, Thierno Bachirou Tall est né en 1938 à Thiare Peul, un village situé à 35 km de Louga.



Thierno Bachirou s’est révélé durant toute sa vie sur terre comme un serviteur inlassable de l’islam, de la Tidjania et de la communauté omarienne qu’il a contribués à répandre partout dans le Sénégal.



Dès sa tendre enfance, Thierno Bachirou se lança dans de longues et complètes études coraniques au Sahal (désert de la Mauritanie). Dès son retour au Sénégal, il se confia à son père Thierno Seydou Nourou Tall qui, voulant des connaissances beaucoup plus approfondies, l’envoya à Hooré Gniwa pour l’étude des sciences religieuses, notamment la Charia (règles et préceptes de l’Islam) et de tant d’autres connaissances mystiques.



C’est durant cette quête inlassable de Dieu qu’il s’initia à la Tarbiya de ses guides et de ses parents. Thierno Bachirou a beaucoup marqué son temps dans les rapports de bon voisinage, dans l’enseignement coranique et dans la solidarité dans tous les foyers religieux où il est passé tout particulièrement à Horé Gniwa et où il reste une référence.



Après son retour définitif auprès de Thierno Seydou Nourou Tall, Thierno Bachirou Tall s’installa à Louga pour se consacrer au service de Dieu et de son Prophète (Psl) à travers l’enseignement du Coran.



Thierno Malick Ndiaye avec Asfiyag.org





