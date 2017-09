Louis Adams: «Pourquoi je me sens mieux dans cette équipe»

Absent de l’Afrobasket 2015, Louis Adams semble retrouver son basket de l’Afrobasket 2013 où il a été l’une des révélations à Abidjan.



A le voir pénétrer dans la raquette et faire des shoots réussit à mis distance (9 points depuis le début de la compétition) on se dit qu’il présence une belle alternative au poste d’arrière voire de la mène dans l’effectif du sélectionneur Porfirio Fisac.



Son belle entame dans ce tournoi, il l’explique ainsi « Je me sens très à l’aise dans cette effectif, parce que le sélectionneur me met dans une position où je sais mieux m’exprimer, ensuite j’évolue à coté de joueurs expérimentés. Aussi quand on évolue à côté des joueurs qui ont le niveau ça devient facile pour tout le monde ».

Sport221.COM



