Louis Camara appelle le Jaraaf de Dakar, Allez-Casa, le 12ème Gaindé et les sportifs Sénégalais à soutenir massivement Lamine Diack

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2017

L’ancien international sénégalais Louis Babacar Camara, par ailleurs, président de la Convention des Dakarois appelle à soutenir massivement Lamine Diack, l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) Lamine Diack, qui fait l’objet d'une enquête judiciaire en France ayant débouché sur la mise en examen de son père pour corruption et blanchiment aggravé.



« Le président Lamine Diack semble n’avoir que des amis au Sénégal, comme il sied au sage et grand éducateur, dirigeant sportif qu’il fut. Prouesse étonnante dans un monde agité où les passions se déchainent très vite aux grés des intérêts inavoués des lobbys internationaux. Souvent honoré dans le monde, résumant une vie pleine et réussie, assumée jusque dans ses contradictions politiques. Cet homme aux multiples dimensions, a contribué très grandement au rayonnement du sport Sénégalais ; qu’il ne doit pas être oublié et abandonné à son sort injuste, scandaleux et inhumain », s’est offusqué L’ancien international sénégalais Louis Babacar Camara, par ailleurs, président de la Convention des Dakarois dans un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net.



Avant d’ajouter « La pétition initiée par le Collectif pour la Libération de Lamine Diack, avec la marche programmée du mercredi 01 novembre 2017 (Place de l’Obélisque à 10h), doit être soutenue massivement par tous les Sénégalais. La convention des Dakarois invite ses membres, les amis du Jaraaf de Dakar, les supporters Allez-Casa, le 12ème Gaindé et les sportifs Sénégalais à participer à la grande mobilisation pour que cette injustice criarde soit dénoncée et combattue rigoureusement.»

