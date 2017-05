Louis Lamotte, candidat à la présidence de la FSF: "Augustin Senghor a atteint ses limites"

Louis Lamotte est candidat à la très convoiteé présidence de la Fédération sénégalaise de football. Dans un entretien accordé à "L'Observateur", il précise qu'il n'est pas candidat "pour affronter spécifiquement tel ou tel" mais pour apporter plus au football sénégalais dont les ambitions de ceux qui le dirigent, sont encore limitées.



"Je ne suis pas du même avis que ceux qui parlent d'échec du président de la Fédération pour exiger son départ. Il y a eu des avancées dans certains secteurs et des ratés dans d'autres. J'ai la certitude cependant, qu'il atteint, au bout de 8 années d'exercice, ses limites objectives. L'on a tous observé que la machine s'est grippée et qu'elle ronronne depuis le milieu du second mandat. Il faut du sang neuf pour relancer la mécanique", lance le président du club de football, de la Compagnie sucrière sénégalaise.



Louis Lamotte qui se présente comme un homme de défis, souligne que les différents échecs de notre football doivent être levés et cela passe, dit-t-il par la conquête du titre continental qu'il faut ériger en rang de priorité, pour aller battre le Cameroun chez lui lors de la prochaine Can.