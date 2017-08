Louis Lamotte s’en prend à Me Augustin Senghor. Selon lui, 2 mandats ça suffit.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2017 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans un débat très houleux, Louis Lamotte, candidat à la présidence de la FSF attaque sévèrement Augustin Senghor, candidat à sa succession. Il lui fait savoir que deux mandats, ça suffit. Il l'interpelle en ces termes, : « Augustin Senghor, le football ne t’appartient pas, la fédération aussi ne t’appartient pas. En plus, tu viens en retard et ce n’est pas normal en tant que responsable. Il faut respecter les Sénégalais. Certes tu as été élu, tu as le droit de faire 500 mandats.



Mais tu es un politicien et vous refusez trois mandats. Alors tu devais même refuser de faire 3 mandats. On doit donner un bon exemple. Faire 3 mandats n’est pas illégal, mais il n’est pas convenable en démocratie. De plus, Augustin n’a rien fait de bon dans le football ».



Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook