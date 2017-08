Louis Moundor Sène, coordonnateur du pélérinage 2017: « Nous devons être de dignes ambassadeurs du Sénégal à Jérusalem, Fatima, Lourdes et Rome…» Louis Moundor Sène, le coordonnateur du pèlerinage aux lieux saints de la Chrétienté, a donné les détails du périple de ce pèlerinage, avec l’innovation de l’étape de Fatima (Portugal), sans oublier d’évoquer la subvention de l’Etat et l’encadrement religieux et médical durant ce périple de la foi.

