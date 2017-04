Luc Nicolaï: «Le combat Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux arrêté à plus de 230 millions»

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 14:08

L’événement tant attendu entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux a été ficelé avec plusieurs millions. À en croire le promoteur Luc Nicolaï qui a parlé de «plus de 230 millions». Il l’a annoncé, ce mercredi en direct sur la Tfm, lors du premier duel verbal entre les deux lutteurs.



« C’est ce combat qui va faire renaître la lutte. Je le dis parce que ce combat est sérieux. Les deux écuries ont prouvé qu’elles ont de la maturité. Ce sont deux grandes écuries qui vont permettre à la lutte de prendre un nouvel élan », a-t-il affirmé, soutenant que les discussions n’ont pas été faciles. « Je sais qu’avec les deux lutteurs, nous aurons un beau combat », a-t-il ajouté.



Pour faire la promotion de ce choc du 1er janvier 2018, le promoteur a décidé d’organiser une autre bataille verbale en Pologne et aux Etats-Unis. Aucune précision n’a cependant été apportée à propos des dates retenues pour ces deux rencontres.



Luc a par ailleurs, annoncé la signature d’une autre grande affiche en fin de semaine, dont il n’a pas voulu donner les détails. Mais, des sources révèlent que ce serait le combat Sa Thiès-Boy Niang 2.

