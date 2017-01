Luc Nicolaï annonce les chocs Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux et Tapha Tine vs Yékini Jr

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2017 à 10:18





C'est au cours de l'émission "Jongante" que le promoteur Luc Nicolaï a fait annoncer l'accord obtenu pour les combats Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux et Tapha Tine vs Yékini Jr.



C'est Lamine Samba qui a donné la nouvelle ce dimanche et annonce le retour au premier plan du promoteur de lutte Luc Nicolaï illustré par l'organisation de deux nouveaux chocs pour la saison de lutte : Gris Bordeaux vs Balla Gaye 2 et Tapha Tine vs Yékini Jr.

La signature des contrats se fera dimanche prochain en présence des lutteurs sur le plateau de "Jongante".



wiwsport.com

