Luc Nicolai se retire du combat Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux En pourparlers avec les deux camps depuis quelques jours ou semaines pour offrir aux amateurs le choc Balla Gaye 2 / Gris bordeaux, le patron de la structure Luc Nicolaï & Co, informé de l’intérêt qu’a ledit choc pour d’autres promoteurs qui ont entamé des démarches, a décidé de se retirer et de laisser le champ libre à ses collègues.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2017 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|



«Tout ce que je veux, c’est qu’on arrive à organiser le combat Balla Gaye 2 / Gris Bordeaux. Maintenant, s’il se trouve que d’autres sont intéressés par le combat, je ne peux qu’applaudir. Toutefois, s’il ne parvient pas à le matérialiser, je vais revenir à la charge. Mais pour le moment, je suis sur l’affiche et je veux l’offrir aux férus de lutte.»



Cette sortie, hier dans nos colonnes, en disait sûrement long sur les intentions de Luc Nicolaï d’offrir aux Sénégalais l’un des duels les plus plébiscités de cette saison.



Et de recoupement en recoupement, il nous a été donné de vérifier que le promoteur des grands événements était effectivement très avancé dans les tractations. Le promoteur, qui a eu à rencontrer Gris Bordeaux dans un hôtel aux Almadies, après avoir eu un accord avec Balla Gaye 2, avait fait une offre à Fass et à son 1er Tigre. Et, même s’il est vrai qu’il y avait une vingtaine de millions de différence entre la proposition du promoteur et la demande du lutteur et/ou de son entourage, Luc Nicolaï était disposé, confirment nos sources, à faire encore des efforts financiers pour décrocher Gris Bordeaux.



D’ailleurs, le promoteur leur aurait fait la proposition d’aller directement déposer l’avance sur cachet au CNG une fois qu’un accord serait trouvé. «Quand on a fin d’organiser des combats de rêve comme Balla Gaye 2 / Modou Lô, Yékini / Balla Gaye 2, entre autres journées de feu, plus aucun combat ne peut te monter à la tête», nous rapporte un des proches du promoteur.



Et de continuer en disant que Luc avait une volonté réelle d’organiser le combat. Seulement, le titre qui barrait hier la Une de Sunu Lamb, « Luc avance avec Fass, Prince dans la danse », a visiblement mis du plomb dans les ailes du promoteur de Mbour.



En effet, après une réunion d’urgence de membres très influents du staff de Luc Nicolaï, une décision importante a été prise. Selon une source ayant participé à cette rencontre, «Luc Nicolaï, comme vous l’avez si bien dit dans votre journal, était très avancé avec Fass avec qui il ne restait plus qu’à régler quelques détails. Mais si, comme annoncé dans votre livraison d’aujourd’hui (hier), un autre promoteur (Prince) s’y est mis et a même trouvé un accord avec Balla Gaye 2, Luc Nicolaï a décidé tout bonnement de se retirer afin de laisser le champ libre à ses collègues promoteurs. Comme il l’a toujours dit, en effet, ce n’est pas aujourd’hui qu’il va se tirailler avec un promoteur sur une affiche, quelle qu’elle soit par ailleurs, après tout ce qu’il a fait dans l’arène".



"En définitive, Luc préfère faciliter la tâche à ce promoteur et aller se concentrer sur l’organisation de galas de lutte sans frappe". Comme quoi, Prince a maintenant toute la latitude d’aller négocier avec le camp de Fass après qu’il a déjà trouvé un accord avec Balla Gaye 2 comme il l’a dit hier dans nos colonnes. Une autre tournure pour ce combat qui intéresse tant mais qui refuse vraisemblablement d’être monté. Pour le moment du moins.



SunuLamb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook