Lucas Hernandez en garde-à-vue pour des vacances avec sa compagne

Le défenseur français Lucas Hernandez, condamné en février après une bataille avec sa compagne, a été interpellé mardi et placé quelques heures en garde-à-vue pour violation de l'ordre d'éloignement entre les deux jeunes gens, a-t-on appris mercredi.



"Le joueur de l'Atletico Madrid a été arrêté pour avoir "enfreint les mesures de protection imposées par un tribunal pénal de Madrid, qui lui interdisaient de s'approcher à moins de 500 mètres ou d'entrer en communication avec Amelia de la O. L.", a écrit le Tribunal supérieur de justice (TSJ) de Madrid dans un communiqué.



Lucas Hernandez, âgé de 21 ans, a été interpellé à l'aéroport de la capitale espagnole alors qu'il était en compagnie de la jeune femme, a précisé la source policière. Egalement condamnée et soumise à la même injonction judiciaire, cette dernière n'a pas été arrêtée parce que cet ordre d'éloignement ne lui a pas encore été signifié formellement.



Selon la radio espagnole Onda Cero, le couple revenait de vacances aux Bahamas. Le défenseur a été remis en liberté mercredi matin, après avoir été entendu. Son dossier a été transmis au tribunal chargé de l'exécution des peines, pour d'éventuelles poursuites.



En février, le footballeur et sa compagne avaient été condamnés à 31 jours de travaux d'intérêt général chacun et à six mois d'éloignement mutuel pour "violences domestiques", après une rixe nocturne remontant au 3 février où ils avaient échangé coups et griffures.