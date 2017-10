Lùcio Antunes, sélectionneur du Cap-Vert : "Cette équipe du Sénégal ne peut pas constituer une surprise"

Le sélectionneur national du Cap-Vert Lùcio Antunes est très optimiste face au match contre le Sénégal, prévu ce samedi à Praia, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. « On s’attend à un match de football classique ou chaque équipe viendra avec ses arguments. Nous connaissons bien cette équipe du Sénégal, pour l’avoir affrontée et observée à plusieurs reprises. Je pense qu’elle ne peut pas constituer une surprise. C’est une équipe qui mise beaucoup sur l’impact physique », a-t-il dit à l’envoyé spécial de « L’Observateur ».



Il poursuit : «On parle souvent de joueurs offensifs du Sénégal, mais il ne faut pas oublier qu’au milieu et derrière, il y a de la qualité, notamment avec Idrissa Gana Gueye qui est peu le lien de tout ça. C’est l’élément central de cette chaîne et quand on l’empêche de se mettre à l’aise, on arrive à perturber à perturber le bloc du Sénégal ».



Pour Garry Rodriguez, attaquant du Cap-Vert, le Sénégal est certes une équipe avec des joueurs expérimentés mais elle ne peut pas constituer une surprise. "Je connais beaucoup de joueurs sénégalais, j’en ai côtoyé certains (…) Avant de venir en regroupement, je les ai un peu chambrés », confie-t-il avant d’ajouter que : « On va tout donner pour remporter la victoire. C’est un match d’une très grande importance, parce que ce sera le dernier que nous allons jouer ici, devant notre public et on aura à cœur de faire en sorte que nos supporteurs gardent le sourire ».







Fanta Kagny, leral.net