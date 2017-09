Lueur d’espoir chez les travailleurs de Sénégal Airlines Après 17 mois de galère et de soucis, l’espoir renaît chez les 162 ex-travailleurs de Sénégal Airlines, en raison de la décision de liquider l’entreprise qui est tombée.

«La décision de liquidation a été prise depuis le 2 avril 2016. Et 17 mois après, c’est maintenant qu’on vient de nous informer que nous pouvions commencer la liquidation. Ça nous soulage parce que ça veut dire qu’on est en train de voir le bout du tunnel et qu’on va vers la fin de la souffrance des travailleurs », a déclaré lundi, le coordonnateur des délégués des travailleurs de Sénégalais Airlines, Moustapha Diakhaté.



Au micro de la Rfm, il est revenu sur les durs et pénibles moments que les travailleurs de Sénégal Airlines ont passé jusque-là.



« Notre dernier salaire remonte au 31 mars 2016. Nous avons beaucoup souffert. Même durant ladite période, nous avons reçu en deux Tabaski et une Korité, des avances. Toutefois, ça ne suffit pas compte tenu du taux d’endettement très élevé du personnel de cette entreprise », a-t-il ajouté.



Et de faire savoir que cette liquidation permettra aux 162 travailleurs « d’avoir leurs certificats de travail, de calculer leurs droits et de les recevoir parce que c’est des dus ». Mieux, indique M. Diakhaté, « ça permettra une large ouverture vers un avenir serein ».







