Luis Enrique : "Messi est le meilleur joueur du monde, il est normal de dépendre de lui" LIGA - Oui, le FC Barcelone est dépendant de Lionel Messi. C'est Luis Enrique qui le dit, et pour l'entraîneur du Barça, ce n'est pas un souci.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2017 à 23:21 | | 0 commentaire(s)|

Lionel Messi est le "meilleur joueur du monde" et il est normal que le FC Barcelone dépende de ses performances, a estimé mardi l'entraîneur barcelonais Luis Enrique après deux matches successifs remportés grâce à un but victorieux du quintuple Ballon d'Or argentin.

"Il serait naïf de penser que nous ne dépendons pas du meilleur joueur du monde. J'espère que nous allons pouvoir dépendre de lui pendant encore de nombreuses années", a lancé Luis Enrique en conférence de presse avant la réception de Gijon mercredi soir en Championnat d'Espagne.



Messi, âgé de 29 ans, a effectué l'intégralité de sa carrière au FC Barcelone et le club a reconnu avoir engagé des discussions pour prolonger le contrat de sa star, qui court actuellement jusqu'en juin 2018.



" Il faut retenir son rendement, pas le fait de savoir s'il est milieu offensif ou attaquant"

Ebranlé par la déroute subie mi-février en Ligue des champions contre le Paris SG (4-0), le FC Barcelone a été sauvé deux fois par "la Puce" ces derniers jours, d'abord face à Leganes (2-1), ensuite contre l'Atletico Madrid(2-1): dans ces deux rencontres, Messi est apparu pour inscrire le but décisif dans les ultimes minutes et prendre le large en tête du classement des buteurs du Championnat (20 buts).

Malgré l'importance croissante des éclairs de génie de l'Argentin dans le jeu catalan, Luis Enrique a rejeté l'idée que l'attaquant soit devenu une sorte de quatrième milieu de terrain au sein du schéma en 4-3-3 du Barça. "Je ne considère pas Messi comme un milieu de terrain plus que comme un attaquant, même s'il redescend au centre du terrain pour participer au jeu et générer des surnombres. Au final, il faut retenir son rendement, pas le fait de savoir s'il est milieu offensif ou attaquant", a tranché le technicien.

source:eurosport.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook