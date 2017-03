Luis Enrique annonce qu'il ne sera plus coach du Fc Barcelone la saison prochaine: "j'ai trop peu d'heures de repos" Et revoilà Barcelone ! À une semaine de la revanche européenne contre Paris, le trio offensif Messi-Suarez-Neymar (« MSN ») a permis au Barça d’étriller Gijon 6-1 mercredi et de s’installer provisoirement en tête du championnat d’Espagne en attendant le match du Real Madrid. Mais ce qu’on retiendra surtout de cette soirée, c’est l’annonce du T1, Luis Enrique.

Déchaîné, le club catalan s’est régalé lors de cette 25e journée de Liga : tête lobée de Lionel Messi (9e), but de Juan Rodriguez contre son camp (11e), volée splendide de Luis Suarez (27e), tir de Paco Alcacer (49e), coup franc magistral de Neymar (65e) et frappe de mule d’Ivan Rakitic (87e). Carlos Castro a sauvé l’honneur pour le Sporting Gijon (21e).

Quant à Luis Enrique, il a annoncé, en conférence de presse, qu’il ne serait plus le T1 du Barça la saison prochaine. En poste depuis 2014 et en fin de contrat en juin, il a expliqué mercredi soir qu’il quitterait ses fonctions à la fin de la saison, justifiant son choix par l’usure d’un poste aussi exposé.

« Je ne serai pas l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine », a dit le technicien espagnol, âgé de 46 ans. « La raison, c’est la manière dont je vis cette profession. Cela signifie pour moi très peu d’heures de repos et de déconnexion », a ajouté Luis Enrique, vainqueur de huit titres sur dix possibles en deux saisons et demi avec le Barça.



source: Sudinfo



