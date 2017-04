Luis Enrique (coach Barcelone): « J’ai l’impression de vivre un cauchemar »

« On leur a offert la première période et les deux buts. Je suis responsable à plus de 100%. On pense à demain, on va se relever et essayer de marquer quatre buts au retour. J’ai vu des joueurs qui voudraient se battre, mais qui ont fait les mêmes erreurs que contre Paris et ça, c’est un gros problème.



Pour l’instant, je ne veux pas en parler parce que, pour l’instant, je suis trop énervé. Mais si on retrouve notre niveau, on peut marquer quatre buts à n’importe qui », a déclaré l’entraîneur du Barça, après la déroute face aux Italiens.



L’entraîneur de la" vieille dame", Massimo Allegrin reste un peu plus sceptique à la fin de la rencontre et soutient: « on est à mi-chemin. On n’est pas en demi-finale de la Ligue des champions. Le résultat de ce soir doit nous donner plus de confiance en nous et de conscience de nos moyens. On a fait un pas important mais demain, on passe au match de Pescara (Séria A). On doit être content de ce qu’on a fait mais rester tranquille.



On n'a encore rien fait. Mais on sait que le Barça peut battre tout le monde chez lui. Quand Enrique dit qu’ils peuvent mettre quatre buts à n’importe qui, il a raison puisqu’ils en ont mis au PSG. Nous, on devra essayer de marquer. On veut aller en finale, on sait que ça sera un match difficile ».



