Luka Modric: « Personne ne peut nier qu’en ce moment, Cristiano est le meilleur joueur du monde »

Les festivités liées à la victoire en Ligue des champions, la deuxième consécutive pour le Real Madrid, à peine terminées que les Merengue en veulent déjà davantage. Luka Modric s’est notamment tourné vers un avenir qu’il imagine doré.



Le Real Madrid vient de réaliser un exploit à part ,en remportant une deuxième fois consécutive la Ligue des champions. C’est même la troisième en quatre saisons seulement, ce qui en dit long sur sa domination au niveau européen. L’équipe entraînée par Zinédine Zidane a également remporté la Liga et montré une régularité particulièrement significative.



Luka Modric a avoué qu’il a pu un temps être sceptique quant à la capacité de Zizou de pouvoir donner satisfaction à tous les joueurs en effectuant des rotations, mais la politique mise en place par le technicien français a payé à tous les étages. Il insiste sur la notion de groupe et protège ses joueurs. Il a même réussi à faire admettre à Cristiano Ronaldo qu’il ne peut pas jouer tout le temps… Un Cristiano Ronaldo époustouflant en cette fin de saison. "Cristiano est une machine, il a tellement faim, il est encore meilleur quand on en a besoin. Personne ne peut nier qu’en ce moment, c’est le meilleur du monde. Quand le Real joue comme ça, personne ne peut nous arrêter", a d’ailleurs plaidé Luka Modric à Sportske Novosti. Un Madrilène évidemment convaincu que cette domination ne fait que commencer.