Lukaku apprécie la saison du milieu des "Lions" : « Idrissa est la plus grande signature d’Everton » Arrivé lors du mercato d’aout 2016, Idrissa Gana Guèye est vite devenu un des piliers du milieu de terrain d’Everton. Son partenaire Lukaku salue son impact dans l’équipe.

Il a été monstrueux cette saison dans le milieu de terrain d’Everton (7e, 58 points). Là où on attendait les Ross Barkley ou Gareth Barry à la récupération, Idrissa Gana Guèye, modeste joueur qui débarqua d’Aston Villa, relégué en championship, est venu leur ravir la vedette. Il a donné une âme au milieu de terrain des Toffees. Débordant d’énergie, taclant à tout-va, infatigable comme un homme à trois poumons.



Colmatant les brèches par ci, ratissant par là, Gana a été, cette saison, avec 74% de réussite, 78 interceptions, 234 récupérations, 234 duels gagnés en 31 matchs de Premier League, simplement hallucinant. Le top scoreur du championnat anglais avec 24 buts, Roméo Lukaku, s’incline. « Il (Gana) a été la grande signature de la saison pour moi », admet l’international Belge . « Il a amélioré l’équipe au milieu de terrain en remportant tant de duels. Il nous permet de contrôler le jeu beaucoup plus, ce qui nous manquait légèrement l’année dernière. Il nous a donné ce contrôle à travers son abattage. Il est ce joueur dont nous avions vraiment besoin », ajoute Lukaku.



Homme du match contre Chelsea malgré la défaite (3-0) lors de la 35e journée, l’ancien sociétaire de Lile a rejoint une ligue qui correspond à son profil. Ce qui milite en faveur de ses performances grandeur. « Cette ligue (la premier league) me va bien. Le style de jeu est ma façon de jouer. Le box to box, non-stop, c’est parfait pour mon jeu », avoue le milieu des "Lions" qui a toujours voulu rejoindre ce championnat.



C’était aussi un rêve pour moi de jouer en Angleterre. Je suis très heureux de ma forme cette saison, mais je crois aussi que je peux m’améliorer. Je l’espère pour les saisons à venir. J’espère que mes bonnes performances peuvent aider l’équipe à progresser », renchérit le "Diambar".





