Lukaku et Manchester United remettent le couvert face à Swansea (4-0) Après le 4-0 face à West Ham en ouverture du championnat la semaine dernière, Manchester United ressert le même plat aux joueurs de Swansea. Lukaku a déjà marqué 3 buts en deux matches de championnat sous ses nouvelles couleurs.

Romelu Lukaku a contribué à la victoire de Manchester United 0-4 à Swansea, samedi, en ouverture de la deuxième journée du championnat d’Angleterre. Le Diable Rouge a inscrit le deuxième but mancunien. Marouane Fellaini est monté au jeu à un quart d’heure de la fin.

Lukaku s’est d’emblée montré dangereux, mais il n’a pu cadrer sa frappe du droit (4e). En fin de période, Lukaku était devancé de justesse par Federico Fernandez, qui l’empêchait d’envoyer le ballon au fond des filets de la tête (43e). Manchester trouvait l’ouverture juste avant la pause. Une tête de Pogba était repoussée par Fabianski sur la transversale, Éric Bailly avait bien suivi et ouvrait le score (45e).

Les Red Devils assuraient leur victoire dans les dix dernières minutes, au cours desquelles ils inscrivaient trois nouveaux buts. Servi dans le rectangle par Mkhitaryan, Lukaku doublait la mise d’une frappe du gauche (80e). Déjà buteur contre le Real Madrid en Supercoupe d’Europe et auteur d’un doublé contre West Ham en ouverture du championnat, Lukaku a inscrit son quatrième but de la saison, son troisième en Premier League.



Coaching gagnant: les «supers subs» Fellaini et Martial



A la 75e minute, Mourinho procède à un double changement: Marouane Fellaini et Anthony Martial remplacent respectivement Juan Mata et Marcus Rashford. Comme la semaine dernière, les changements du coach permettent d’électriser ses troupes qui alourdissent le score.

Mkhitaryan délivrait une nouvelle passe décisive, cette fois pour Pogba, qui trompait Fabianski d’une balle piquée (82e). Pogba se transformait ensuite en passeur pour servir à son compatriote Anthony Martial, le ballon du 0-4 (84e).



Seulement 3 minutes et 41 secondes ont séparé le but de Lukaku de celui de Martial.

Manchester United signe une deuxième victoire consécutive sur le score de 4-0 et est en tête de la Premier League avec 6 points.







