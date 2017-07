Lutte - Après son combat contre Baye Mandione: Le CNG donne la victoire à Less 2

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2017 à 11:21

Battu par Baye Mandione lors de leur combat du 8 juillet dernier, Less 2 avait introduit un recours au CNG pour contester le verdict des arbitres.



Après étude, la commission règlement et discipline aurait donné la victoire au coéquipier de Balla Gaye 2. Ce serait donc une autre défaite du fou de Geum Sa Bop après celle devant Baboye et le nul face à King Kong. Less 2 enregistrerait donc une victoire contre lui, informe sunulamb.

