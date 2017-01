Lutte: Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux vers une saison blanche

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 13:38

Les amateurs de combat lutte avec frappe (claf) qui rêvent une affiche Balla Gaye 2/ Gris Bordeaux doivent encore patienter. Ce duel annoncé par le promoteur Luc Nicolaï n'est pas encore à l'ordre du jour dans les états-major des deux lutteurs. "Aucun lutteur de l'écurie de Fass ne dispose du pouvoir de s'engager auprès d'un promoteur. Il appartient au staff technique de l'écurie de juger de l'opportunité d'organiser un combat pour un poulain de l’écurie compte tenu de sa régularité aux entraînements. Dans le cas d’espèce, notre lutteur Gris Bordeaux n'étant pas dans les dispositions physiques de compétition, les promoteurs intéressés par ce combat ( Gris Bordeaux/Balla Gaye 2) ne peuvent en aucun cas l'organiser pour le lutteur en question", explique dans un communiqué, l'écurie deFass. Le message est clair: Gris Bordeaux ne vas lutter avec ...Balla Gaye 2, cette saison. Du côté du Lion de Guédiawaye, son coach affirme qu'il n'est pas au courant de son probable combat. "Je ne suis au courant de rien. Je n'ai aucune information sur le probable combat alors je ne peux rien dire. Quand Balla Gaye 2 devait avoir un combat, on en discutait à l'interne. Et puisque ce n'est pas le cas, je considère qu'il n'y a rien..." martèle Balla Gaye 1. C'est dire que les deux lutteurs se dirigent tout droit vers une saison blanche.



(Source: Sunu-Lamb)

