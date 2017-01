Lutte: Balla Gaye 2 et Lac 2 réconciliés par un marabout Diola

Après la pluie, c'est le beau temps , Lac de Guiers 2 et Balla Gaye 2 se réconcilient pour de bon. Les deux fils de la Casamance qui ne se fréquentaient plus fument désormais le calumet de la paix.



Ils ont été réconciliés, dimanche passé, à Niacoulrab, chez leur parent commun du nom de Bodiang. Ce dernier avait, en effet, décidé de régler le problème pour de bon.



Selon le journal Sunu Lamb, c’était sur recommandation d’un grand marabout Diola qu’ils partagent et qui habite en Gambie. « Ce vieux est mystiquement fort. Il a souhaité que les deux lions de Guédiawaye soient réconciliés pour être à l’aise. »



Après avoir reçu les instructions du marabout gambien, Bodiang a pris son téléphone pour joindre un à un tous ceux qui sont concernés par cette affaire.



Après leur rencontre, il a été décidé qu’un « yendu » sera organisé tour à tour chez les deux lutteurs. Et c’est le lutteur de Walo qui va ouvrir le bal. Il y aura également un soutien mutuel lors de leurs combats.





