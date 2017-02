Lutte: Face au B52, Eumeu Sène dans la peau d'un revanchard ! Son prochain combat face à Bombardier le Roi des arènes se tiendra sur fond de multiples revanches pour Eumeu Sène. Le leader de Tay Shinger veut gagner ce duel pour venger Tyson et se venger de Tyson.

Même s'il ne le déclare pas à haute voix, Eumeu Sène portera les habits d'un grand revanchard lors de son duel face à Bombardier de Mbour. Le maître de Tay Shinger sera en quête d'une double revanche dans ce combat. Eumeu Sène devra prendre la revanche de son ancien mentor Tyson.



A deux reprises, il a vu Bombardier de Mbour battre son leader. D'abord le 25 décembre 2002 alors que Tyson était détenteur de la couronne de Roi des arènes. Ensuite le 7 janvier 2007, le B52 avait enfoncé à nouveau l'enfant de Ndangane l'obligeant à quitter le stade en catimini alors que l'arbitre le rappelait dans l'arène. Ce qui avait valu à Tyson une sanction de trois ans de la part du CNG.



Eumeu Sène voudra vaincre vaille que vaille Serigne Ousmane Dia pour venger Tyson en raison de son statut de Pikinois même s'ils ne sont plus en odeur de sainteté depuis quelques années maintenant. Des revers qui avaient donné des nuits blanches à Eumeu Sène tellement il était triste et déçu.



Quelques années plus tard, le leader de Tay Shinger a enfin l'occasion de croiser Bombardier. Pikine décerne un ordre de mission à Eumeu Sène pour qu'il réécrive l'histoire. Pendant plus d'une décennie, le prochain adversaire de Bombardier fut un lieutenant indéboulonnable de Tyson. Après leur scission pour des raisons extra sportives, l'ex n° 2 de Boul Faalé veut réussir là où son ex-maître a échoué.



L'histoire retiendrait sans aucun doute cette performance. Et, il marquerait des points sur Tyson. Ce serait alors une belle revanche d'Eumeu Sène sur son ancien mentor. Il serait ainsi le second Roi des arènes dans l'histoire de Pikine. Ces probables revanches d'Eumeu Sène font qu'il va disputer l'un des plus grands combats de sa carrière.



