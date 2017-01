Lutte : Gris Bordeaux interdit de lutter : Balla Gaye 2, le grand perdant

Il y a des moments où dans le parcours d’un champion, rien ne marche comme il le souhaiterait. Balla Gaye 2 a vraiment envie de croiser Gris Bordeaux de Fass.



Plus qu’un défi, ce combat était une exigence pour le "Lion" de Guédiawaye.



En faisant l’économie de ses galères sportives, Balla Gaye 2 avait besoin de ce combat pour se remettre de ses deux revers et sa première année blanche de sa carrière.



Le destin s’acharne contre son ambition. Plébiscité par le promoteur Luc Nicolaï, ce duel risque de faire l’effet d’une fausse annonce. Avant même que les pourparlers ne démarrent, l’instance dirigeante de Fass oppose son veto au motif que Gris Bordeaux ne s’entraîne pas. Une décision inédite dans cette écurie.



Les responsables se sont basés sur la nouvelle réglementation adoptée avant le démarrage de la saison. En attendant que Gris Bordeaux et Fass règlent ce différend à l’interne, Balla va continuer à méditer sur son sort.



L’ancien Roi des arènes risque une saison blanche si Fass ne change pas d’avis. Ce serait malheureusement sa seconde année blanche d’affilée.



A moins que le digne fils et successeur de Double Less, dans l’urgence de sauver sa saison, n’envisage un autre combat de rechange.