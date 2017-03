Lutte: Le Combat Eumeu Séne-Bombardier prévu le 21 mai

Bonne nouvelle pour les férus de la lutte. Le combat royal entre Bombardier et Eumeu Sène aura finalement lieu le 21 mai.



Le combat de lutte devant opposer Serigne Ousmane Dia alias Bombardier à Eumeu Sène, initialement prévu le 4 avril prochain, aura finalement lieu le 21 mai au stade Demba Diop. Le patron de Baol Production, qui avait émis son souhait d’organiser ce duel royal au mois de juillet, a retenu cette date. Il doit d’ailleurs régulariser le duel dans la semaine à venir et envisage un face-à-face entre les deux lutteurs pour le 4 avril, lors du combat Zoss-Siteu.



Son combat contre Eumeu Sène risque de ne pas être une promenade de santé. Une confrontation très attendue par les férus de la lutte.



Le roi des arènes, Bombardier, devrait s’attendre à une farouche résistance dans l’enceinte, mais également en dehors, avec le mouvement de soutien de Pikine en faveur d’Eumeu Sène.



Le leader de Tay Shinger, qui s’est attaché les services de coachs suisses, ne rêve que d’une chose, détrôner le colosse de Mbour après Tyson. Il s’est dit prêt à tout.



«J’ai rencontré toutes sortes de lutteurs. J’ai disputé aussi des combats de toutes sortes, les plus durs de l’arène. Mais jamais je n’ai si bien préparé un tel duel (contre Bombardier). J’ai déjà donné ma parole aux Pikinois et à mes supporteurs. Que je vais aller prendre la couronne», a promis Eumeu Sène. Bombardier a lui soutenu qu’il ambitionne de prendre sa retraite avec ce trophée.



Senepeople