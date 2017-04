Lutte: Le camp de Boy Niang 2 répond au défi de Balla Gaye 2

Vainqueur de Ness pas plus tard qu’hier dimanche 09 avril, Sa Thiès est en passe de décrocher un second combat. «Boy Niang 2 est prêt en a découdre avec lui», réplique De Gaulle.



Dans sa réponse, le père de Boy Niang 2 mitraille l’ancien «roi des arènes». «Cela veut dire que Balla Gaye 2 a peur de Boy Niang 2, donc s’il va se cacher derrière son petit frère pour pouvoir échapper au défi de Boy Niang 2, il n’y a pas de problème, on est prêt à en découdre avec lui», cogne-t-il sur la Rfm.