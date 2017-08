Lutte : Le combat Bombardier /Eumeu Sène programmé en 2018 ? Il est évident que le promoteur Assane Ndiaye a des difficultés à organiser le combat royal entre Bombardier, Roi des arènes et Eumeu Sène. Après plusieurs reports, le collaborateur du promoteur Sawrou Fall a fait une révélation de taille au journal "Sunu Lamb", mettant ainsi en doute la tenue de ce combat pour cette saison.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

Sawrou Fall a confié que les raisons pour lesquelles le combat Bombardier /Eumeu Sène ne pourra pas se tenir le 25 décembre comme prévu, sont liés à des difficultés de renouveler à temps les licences.

"La saison de lutte démarre officiellement le 1er novembre prochain. Le renouvellement des licences et des démissions se feront en décembre. Ce qui veut dire matériellement, Bombardier /Eumeu Sène ne pourra pas se tenir en décembre" , a t-il expliqué.



Des arguments qui selon "Sunu Lamb", ne tiennent pas la route, car les renouvellements pourront effectivement se faire en quelques jours, d’autant que les différents acteurs auront près de deux mois pour se mettre en règle.



C’est dire que la tenue de ce combat reste un véritable problème pour le promoteur, qui aurait du mal à respecter ses engagements financiers vis-à-vis de Bombardier et Eumeu Sène, de régler les frais d’organisation, d’assurer la sécurité et de déposer les reliquats au Cng.



Une situation qui augmente les risques d’une 3e saison blanche pour l’actuel Roi des arènes, Bombardier, qui a déjà eu à observer deux années blanches.

