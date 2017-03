Lutte - Les VIP dans le viseur du Pikinois: Gouye Gui va-t-il fausser les plans de Boy Niang 2 ? La grosse attraction ce week-end en lutte avec frappe, c’est incontestablement le duel entre Gouye Gui de Guédiawaye et Boy Niang 2 de Pikine, prévu au stade Demba Diop.

Un combat organisé par le promoteur Pape Abdou Fall et qui promet des étincelles dans l’enceinte au coup de sifflet de l’arbitre. Pour Boy Niang 2 qui a les lutteurs dits ViP dans son viseur, on saura si Gouye Gui va fausser ses plans.





«Je dois confirmer dans ce combat. Il est temps que je progresse dans ma carrière. Je veux intégrer les VIP. La lutte doit dépasser un cercle de six lutteurs. Tous les dix ans, le sommet de la lutte tend à une reconfiguration. L’heure a sonné pour que j’intègre le sommet de l’arène. Chaque fois que je gagne un combat, on me donne un autre adversaire pour grimper.





Cette situation va durer jusqu’à quand ? Ce ne sont pas les paroles qui vont m’aider à atteindre cette dimension, cependant. Je dois prouver par les actes et la combativité. Dans ce combat, il y aura de la bagarre et de la lutte pure. Tout va dépendre de ce qu’on fera. Le combat se fera dans la sportivité », avait déclaré Boy Niang 2 lors de son open-presse le jeudi dernier dans son fief à Pikine.



Le fils de De Gaulle répondait aux questions des journalistes sur les enjeux de cette sortie. Pour la énième fois, Boy Niang 2 ne cesse de répéter à qui veut l’entendre qu’il est temps qu’il accède à cette cour des grands.



En effet, depuis ses victoires sur Baye Mandione et Garga Mbossé, il réitère son souhait d’en découdre avec les Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Tapha Tine, Bombardier. Des lutteurs d’une autre dimension. Mais Boy Niang 2 croit dur comme fer qu’il peut les faire trembler. Vu son parcours et sa jeunesse, il a les armes pour les combattre.



Mais pour l’heure, il lui manque une victoire référence pour pouvoir accéder à ces derniers. Pour y arriver, il est dans l’obligation donc d’accrocher à son tableau de chasse, Gouye Gui.





Ce dernier a affronté des lutteurs comme Ama Baldé à deux reprises, Zoss à deux reprises, Tapha Tine. Lors de cet affrontement pourrait-on dire falal, Boy Niang 2 n’a pas droit à l’erreur s’il veut aller chercher les VIP qui sont dans son viseur. S’il domine Gouye Gui, aucun lutteur ne pourra alors plus l’éviter. A moins que Gouye Gui fausse ses plans puisque le poulain de Mor Fadam veut plus que quiconque la victoire pour se relancer après un tournoi TNT raté.





Thierno Malick Ndiaye avec Sunulamb

