Lutte contre l'émigration: La France accorde 10 milliards au Sénégal

L'Agence française de développement ( Afd) représenté par Son Excellence, l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot et le département sénégalais de l'Economie, des Finances et du Plan représenté par le ministre M. Amadou Bâ ont signé hier, deux conventions pour le financement du "Projet de renforcement de la compétitivité des entreprises pour développer l'emploi dans une zones de départ des migrants et du Projet d'appui à la gouvernance des institutions publiques nationales et locales (PAGIS)", pour un montant de 10,147 milliards FCfa.



Le ministre Amadou Bâ, a indiqué que le premier projet est une subvention d'un montant de 9,812 milliards F Cfa, destinée à pérenniser les activités du Programme de mise à niveau des entreprises sénégalaises. L'objectif de ce projet est de renforcer la compétitive d'entreprises ciblées du Sénégal dans le cadre de la Couverture économique en accroissant leur maîtrise des coûts énergétiques et de limiter leurs externalités négatives sur l'environnement naturel. Les zones ciblées de départ des migrants sont la Casamance, la Vallée du fleuve, Louga, et les régions du Sud Est (Tambacounda, Kédougou).



Le second projet, a rappelé le ministre, est un appui à la gouvernance des institutions publiques nationales et locales, d'un montant de 334,562 millions F Cfa. Sa mise en œuvre permettra la poursuite de l'appui de la France aux administrations financières et économiques du Sénégal au niveau central, à travers le Fonds de Solidarité Prioritaire ( FSP). Le projet va permettre d'appuyer l'administration des impôts et des domaines dans ses activités de mobilisation des ressources fiscales locales, les communes pilotes dans la mise en place des commissions de fiscalité locale et de formations de leurs acteurs.

