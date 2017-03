Lutte contre l'insécurité, Dakar sous caméras de surveillance pour traquer les délinquants

Ainsi, en plus de la généralisation des caméras de surveillance partout dans la capitale, l'immatriculation de tous les véhicules de deux roues quelles que soient leurs cylindrées sera de rigueur. "Nous allons procéder à la généralisation des caméras de surveillance à Dakar pour venir à bout de cette criminalité rampante. Les moto Jakarta, les scooters et tous les véhicules motorisés à deux roues seront tous systématiquement immatriculés afin de facilement identifier leurs propriétaires", a indiqué le chargé de communication de la police, l'adjudant Henry Ciss.



Sans manquer d'insister sur la contribution des populations dans la dénonciation des malfaiteurs. "Nous sommes une police de proximité, proche de la population avec laquelle nous resterons complices. Sans elle, la police ne pourra jamais arriver à effectuer un bon travail. Leur collaboration est un acte citoyen", a soutenu le chef du bureau des relations publiques de la police.



La police a lancé un message fort à l'endroit des délinquants. " Nous disons aux délinquants et aux malfaiteurs que la police est à leurs trousses et elle n'en démordra jamais et ne se laissera jamais démonter", pour citer l'adjudant Ciss.



source: la tribune