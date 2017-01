Lutte contre la Corruption: Le Forum Civil exige l'audit des marchés de 11 grands projets de l'Etat

Le forum civil réclame un "audit technique et financier approfondi" des grands projets de l'Etat ayant un impact considérable sur les finances publiques. Ainsi, onze projets de l'Etat de l'Etat de plus de 1650 milliards de francs Cfa se trouvent dans le viseur de l'organisation de la société civile: les autoroutes Ila Touba, Dakar- Diamniadio et Mbour Kaolack, le Pôle urbain de Diamniadio, le building administratif, l’avance de démarrage de la route Fatick-Kaolack, la Cité de l'émergence, le Centre de Conférence de Diamniadio, le Port de Bargny et les concessions de Necotrans. Cette recommandation figure en bonne place dans la déclaration du Forum Civil sur l'indice de perception (Ipc), publié hier. A ce propos, le Forum Civile note que le Sénégal est toujours dans la zone rouge. "Notre pays a un score de 45 points sur 100. L'année dernier, on était à 44. En cinq ans, nous avons gagné seulement cinq points. Ce qui est insuffisant, si l'ont veut sortir de la zone rouge", note Ndongo Mané Kébé, chargé des programmes au Forum Civil.