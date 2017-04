Lutte contre la cybercriminalité : la gendarmerie lance le projet Passeport Jeune pour Internet

L es moyens mobilisés par le Sénégal avec la mise en place des lois sur la société de l’information, le phénomène continue sa propagande avec ses lots de dangers pour la population. Les enfants sont la couche la plus vulnérable. Le corps d’élite vient de lancer un tout nouveau programme pédagogique dénommé “P asseport jeune pour internet” , site disponible sur ce lien

De quoi s’agit-il au juste?

Selon le Chef d’Escadron Issa Diack, commandant la Section de Recherche, le concept de ce programme est “ de sillonner les écoles, en ciblant les classes de CM1 et CM2 et faire passer aux élèves un examen en 10 questions après 3 mois 4 séances données par l’enseignant fondées sur le programme “Passeport Jeune pour Internet”.



Lors de la dernière leçon, les gendarmes reviennent pour faire passer un examen à l’issue duquel le diplôme est délivré à chaque élève. Les parents doivent signer la charte de bonne conduite en respectant certains engagements.

Le projet qui sera bientôt lancé a été présenté lors des security days qui se déroulent du 26 au 27 avril 201è à Dakar au King Fahd Palace Hotel.



source:socialnetlink



