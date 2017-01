Lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile l’USAID déblloque 180 milliards de Francs CFA pour appuyer le gouvernement du Sénégal ( 2016-2021) L’USAID/Sénégal dans son programme santé 2016-2021 débloque la somme de 180 milliards de francs CFA pour appuyer le gouvernement du Sénégal. Ce programme a pour but d’améliorer l’état de santé des population sénégalaises et d’effectuer des investissement stratégique permettant de renforcer les capacités du pays et d’avoir un impact durable sur la mortalité maternelle, néonatale et infantile et en matière de santé publique,

Le lancement national du programme santé USAID 2016-2021 a eu lieu ce mardi 17 janvier au King Fahat palace sous la présidence effective de ministre de la santé et de l’action sociale Awa Marie Coll Seck qui a manifesté toute sa satisfaction des efforts de l’institution américaine.



Si le ministre de la santé et de l’action sociale dans son allocution a souligné que « la coopération entre le Sénégal et l’USAID a été toujours riche sur tous les plans », ce geste vient de le confirmer. Dans son programme sante pour les 5 prochaines années, l’USAID a mis sur la table une enveloppe de 180 milliards de francs CFA pour aider le gouvernement du Sénégal à combattre la mortalité maternelle, néonatale, le paludisme, le Sida, la mortalité infantile entre autres.



Selon le ministre cet aide est venu renforcer les efforts des concrétisés par le gouvernement du Sénégal qui a effectué « une baisse très considérable respective de 25% du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans depuis 2010 ».



A l’en croire cette manne financière sera repartie ainsi, « les 14% seront consacrés pour la santé de la mère et de l’enfant, 23% la santé de la reproduction et la planification familiale, 37 % pour le paludisme, 13% pour la nutrition, 10% pour renforcer la sécurité alimentaire, 6% vont contribuer a la lutte contre le Sida et le 1% sera consacré à l’eau, l’assainissement et l’hygiène », a estimé le ministre de la santé.



Elle précise que l’argent déboursé par l’USAID va directement vers les régions ce qui fait que ce sera un investissement direct et opérationnel.

Pour la directrice de l’USAID/Sénégal Mme Lisa Franchett, « notre objectif es de bâtir un Sénégal prospère et en bonne santé », avant de félicité le ministre pour l’élaboration des cases de santé qui ont joué un rôle très important dans les régions du sud où le paludisme fait des ravages.



Selon toujours la représentante l’USAID appuie le gouvernement du Sénégal en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs d’ici 2021 qui est de réduire le taux de mortalité maternelle, la mortalité des moins de 5 ans, augmenter le taux de prévalence contraceptive et atteindre zéro nouvelle infection au VIH zéro décès et zéro stigmatisation.



