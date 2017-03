Lutte contre la tuberculose: 13 166 cas recensés au Sénégal La tuberculose est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 13 166 cas ont été enregistrés au Sénégal, en 2016.

"S'unir pour mettre fin à la tuberculose en ne laissant personne de côté", c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée aujourd'hui. Au Sénégal, 13 166 cas, toutes formes confondues, ont été enregistrés en 2016. Le taux de détection est passé à 65 % et le taux de guérison à 88 %.



Le succès du traitement est de 91%. Cette situation s'explique par le fait que bon nombre de malades interrompent le traitement de la maladie qui doit durer 6 mois pour la tuberculose pulmonaire et 24 mois pour la forme multi -résistance.



Selon une récente cartographie de la prévalence à travers le pays, Dakar est en tête, suivi respectivement de Thiès, Diourbel, Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack. Les autres régions ont des taux de prévalence qui varient entre 42 et 32%. Seule la région de Matam a un taux de prévalence situé en deçà de 22%.



Selon un communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur les 68 districts sanitaires, seuls 16 avaient atteint un taux de dépistage de plus de 70%, tandis que 7 districts sont entre 50 et 70% en 2008.



