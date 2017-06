Lutte contre le Sida: Le CNLS « dope » les professionnels de l’information et de la communication sur les problématiques du VIH/Sida

Nonobstant des efforts consentis par les acteurs nationaux et les partenaires au développement dans la lutte contre le Sida, des défis restent toujours à relever. Ainsi, le Conseil national de lutte contre le Sida qui a fait des médias depuis 2004, des partenaires privilégiés dans le but de dérouler son programme d’activités 2017, a organisé ce vendredi 09 juin, un Atelier de partage avec les professionnels de l’information et de la communication.



Cette rencontre qui a duré plus de deux heures d’horloge dans les locaux du CNLS, a pour objectif de partager avec les acteurs professionnels de l’information et de la communication les priorités, les interventions et les modalités du programme 2017, qui vont être mis en œuvre pendant la campagne de sensibilisation qui commencera le 1er juillet prochain.

A l’ouverture de la rencontre, Dr. Fatou Nar Mbaye Diouf, chargée de programme est revenu sur le rôle primordial des médias dans la lutte contre le Sida.



Selon elle, le choix des médias s’inscrit dans une dynamique de partenariat entre professionnels de la communication et acteurs de la de la riposte, car explique-t-elle, "les médias constituent des supports permettant de véhiculer des messages afin d’atteindre la population et favoriser l’adoption des comportements à moindres risques dans le respect des principes de la lutte contre le Sida ainsi que la protection des droits humains des personnes vivant avec les VIH".



Le programme d’activités de cette année sera adossé au Plan stratégique 2014-2017 devant prendre en compte toutes les composantes et les priorités et définir les axes de communication efficace pour l’atteinte des indicateurs du Plan Stratégique National (PSN).



La rencontre ayant pris fin par une discussion entre les différentes parties prenantes, a permis aux professionnels de l’information et de la communication d’avoir une meilleur appréciation du programme et de ses priorités.





Landing DIEDHIOU, Leral



