Lutte contre le cancer du sein, Coumba Niambele journaliste malienne milite pour la cause Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2017 à 11:38

On considère que 40 % des cancers résulteraient de l’exposition à des facteurs de risque liés à nos modes de vie et à nos comportements ; quatre cancers sur dix seraient donc évitables. Retrouvez nos conseils pratiques pour vous aider à agir sur votre risque individuel de développer un cancer.

* Ne pas fumer

* Eviter l'alcool

* Manger mieux

* Bouger plus

* Se protéger des rayons UV

* Un Code pour aider à prévenir les cancers

* Prémunir votre enfant de certains risques de cancer à l'âge adulte

Prévenir le cancer, c'est vous donner le plus de chances possibles de limiter votre risque personnel d'en être atteint. Vous ne pouvez pas maîtriser tous les facteurs susceptibles de provoquer un cancer – le « risque zéro » n’existe pas, même avec un mode de vie conforme à toutes les recommandations – mais vous pouvez agir sur certains d’entre eux en préservant votre santé au quotidien.

Les quatre principaux facteurs de risque de cancer sont, dans l’ordre, le tabac, l’alcool, une alimentation déséquilibrée, un manque d’activité physique.

Pour cette 7è journée de campagne de prévention contre le cancer du sein (sensibilisation à l'auto palpation et à la consultation préventive), je désigne Abbie Jelia Jalow Touray et Khary Diene à me rejoindre dans la lutte. Allez les filles une photo de vous durant 10 jours pour cette noble cause..

