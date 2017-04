Lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus: Marieme Faye Sall décroche une machine de dépistage de la maladie

Sans tambour ni trompette, la Première Dame Marieme Faye Sall, mène un combat au quotidien contre le Cancer. En plus de faire bénéficier, par le biais des Fondations "Lalla Salma" et "Servir le Sénégal", de deux évacuations sanitaires au Maroc, par semaine, aux malades devant subir une radiothérapie ( la seule machine du pays étant en panne), l'épouse du Président Sall, a obtenu de son altesse Royale la Princesse Lalla Salma une machine de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Une réunion tripartite entre les deux Fondations et le ministère de la Santé a même été tenue à l'annexe du Palais, siège de la Fondation "Servir le Sénégal" pour décliner un plan d'action. Ainsi, le centre Santé Gaspar Camara ( Dakar) a été proposé pour abriter le centre de diagnostique.



(L'Obs)

