Lutte contre le chômage : plus de 234.960 emplois crées au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2017 à 14:00 | | 1 commentaire(s)|

Selon le rapport d’étape des Conseils des ministres délocalisés, plus de 234 mille emplois ont été créés entre 2012 et 2015. LL e rapport d’étape des Conseils des ministres délocalisés a fait état du nombre d’emplois qui ont été créés.

Les statistiques de 2015 parlent de 234.960 emplois décents. Compte non tenu des milliers d’emplois générés dans le secteur agricole, notamment à travers les fermes agricoles, avicoles, aquacoles et les Domaine Agricole Communautaire (DAC). Les DAC ont permis la création de 11090 emplois en 2016, l’insertion de 8530 jeunes et la formation de 8 570 autres dans différentes filières de production.



A cela s’ajoutent les financements pour le soutien aux jeunes porteurs de projets à travers l’ANPEJ et le Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF) financé par la BAD à hauteur de 18 milliards. Qui, en plus du volet financement, a réalisé, en 2016, 07 fermes avicoles et agricoles vitrines et une ferme aquacole vitrine de 16 bassins de 15m3 permettant de créer des emplois supplémentaires au bénéfice des jeunes et des femmes.



Concernant la relance de l’agriculture, le rapport nous apprend que les investissements se sont traduits, au cours de ces trois dernières années, par la mise en place, au profit des producteurs, de 800 tracteurs, 30 moissonneuses -batteuses, 68 batteuses à riz, 50 petites unités familiales de décorticage et de blanchiment du riz et de 59.225 unités légères à traction animale composées de semoirs, de houes et de charrues.



Environ 52 991 177 900 FCFA ont été mobilisés entre 2012 et 2015 pour renforcer l’équipement des producteurs. Ce montant sera porté à 90 milliards en fin 2017. « On a noté une progression des aménagements de 111.000 à 130.000 ha, avec un potentiel accru, grâce à la réalisation de l’émissaire du Delta et ses adducteurs qui permettent d’irriguer plus de 36000nouveauxhectares de terre », indique-t-on dans le rapport.

Aliou Diouf (Libération)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook