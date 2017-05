Lutte contre le terrorisme: Ces propos du Dr Bacary Sambe qui fâchent les confréries

Dr Bacary Sambe a fait parler de lui hier, lors d’un séminaire sur les "Réponses doctrinales de l’Islam à l’extrémisme violent". Dans une assemblée composée de chefs religieux, de diplomates, d’universitaires, le directeur de Timbuktu Institut a fait une intervention qui n’a pas plu à bon nombre de participants. En effet, rapporte le journal Le Quotidien, Dr Sambe a, lors des débats, soutenu : "le discours confrérique souffre de deux petits problèmes".



Il explique: "Premièrement, il est vrai que c'est un rempart mais elles doivent arriver à se départir de l'image qu'une certaine jeunesse ou intelligentsia leur colle d'être tout le temps aux côtés des régimes politiques jusqu'à être considérées comme des supports du régime politique.



Deuxièmement, les confréries doivent "didactiser" leur messages parce que nous faisons face à une idéologie puissante qui est le soufisme, qui a la capacité d'utiliser la modernité technologique pour mieux combattre la modernité sociale. Face à cela, il faut réagir". Ainsi, dans la salle, les murmures de désapprobation ont commencé se faire entendre.



Alioune Badara Bèye n’a pas tardé à réagir. Le président de l'Association des écrivains du Sénégal enfile son manteau de de fidèle layenne et apporte une réplique frontale à Dr Sambe. "Les confréries jouent un rôle important dans la société sénégalaise. Elles ont un rôle d'alter et d'équilibre social. Ce n'est pas une communauté qui s'aligne avec le pouvoir. Ce n'est ça! C'est inexact! Ces confréries attirent l'attention des politiques lorsqu'il y a des contraintes, des difficultés et souvent aussi, donnent des solutions".



Seydi Thiaw Laye, qui représentait la communauté layenne, n’a pas lui aussi caché sa colère contre Bacary Sambe. "C'est une personne à combattre. Il fait partie des élitistes qui qui viennent pour se faire un nom et se faire adouber par l'Occident. Il utilise des inepties, des contrevérités et dit du n'importe quoi", crache le marabout. Avant d’ajouter : "Les Sénégalais sont moins vulnérables par rapport à d'autres pays qui ont des cultures de wahhhâbisme. C'est le cas au Mali, au Nigéria et autres. C'est la force du Sénégal. On enseigne au Sénégal,l'éducation de nos grands-parents qui ont mis en place l'islam dans le pays. Bacary Sambe n'a aucune démarche intellectuelle. Il fait de fausses références en citant Serigne Touba ou El Hadj Malick".