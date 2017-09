Lutte contre le terrorisme : Washington veut collaborer avec Dakar

Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi, a réaffirmé mardi la volonté de son pays de collaborer avec le Sénégal en matière de lutte contre le terrorisme.



‘’Nous comptons collaborer avec les autorités sénégalaises pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre le terrorisme qui secoue le monde’’, a-t-il déclaré, à l’occasion d’une visite de deux jours (11-12 septembre) dans la région de Matam.



‘’Pour cela, mon pays compte former et équiper en matériel les militaires et para-militaires sénégalais. Avec l’acquisition de cette formation et la dotation de matériel, les forces de l’ordre pourront à leur tour, assurer mieux la sécurité de leur peuple’’, a-t-il poursuivi.



Nommé récemment ambassadeur des Etats-unis d’Amérique au Sénégal et en Guinée Bissau, en remplacement de James Zumwalt dont la mission a pris fin en janvier 2017, le diplomate d’origine congolaise a expliqué qu’il avait pris ‘’la décision de visiter toutes les 14 régions’’ du pays.



‘’C’est ainsi que j’ai pris la décision de commencer ma visite par les régions de Matam et de Saint-Louis, ce qui m’a permis de pouvoir rencontrer les populations et discuter avec elles de leur situation’’, a déclaré M. Mushingi.



Il a rappelé que dans le domaine du développement, le gouvernement des Etats-Unis, à travers le Corps de la Paix, composé de volontaires, a pu exécuter des programmes de développement dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage.





APS