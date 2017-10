Lutte contre le terrorisme en Afrique : l'appel de Macky Sall depuis Cape Town

Le président de la République, Macky Sall a appelé, mardi à Cape Town (Afrique du Sud), à parler "d’une même voix" par rapport aux nouveaux défis sécuritaires qui se posent en Afrique, notamment le terrorisme.



"L’Afrique doit parler d’une même voix pour ne pas être le ventre mou du terrorisme" a soutenu Macky Sall lors d’une audience avec le chef de l’Etat Sud-africain, Jacob Zuma.



Le Président Sall qui poursuit sa visite d’Etat de 72 heures en Afrique du Sud, s’exprimait devant des pourparlers officiels en présence des délégations respectives et de la presse des deux pays.



Macky Sall a par ailleurs dit à son hôte que le Sénégal compte sur la participation de son pays au Forum international sur la sécurité et la paix prévu du 13 au 14 novembre 2017 à Dakar sur le thème : "Les défis sécuritaires en Afrique : solutions intégrées".



Réagissant à l’appel de Macky Sall, le président Jacob Zuma est d’avis que "nous devons prêter une attention particulière aux questions de paix et de sécurité dans notre continent".



’’Nous nous engageons à travailler étroitement ensemble à une paix et une sécurité dans le continent’’ a souligné le Président sud africain.







